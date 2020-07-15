Ульяновск, , 09:53 — REGNUM В Ульяновской области в условиях жаркой и засушливой погоды сложилась пожароопасная обстановка. Зарегистрированы лесные пожары. Губернатор Сергей Морозов поручил подключить к тушению всю необходимую технику, при необходимости — авиационную, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

На совещании с главами муниципальных образований глава региона акцентировал внимание на ситуации с аномально жаркой погодой и пожароопасной обстановкой. За последние дни регистрируются случаи пожаров в сельской местности, в том числе в лесах.

«Морозов поручил подключить к ликвидации пожаров всю необходимую технику, в том числе авиационную. Губернатор обратился в Министерство обороны России с просьбой выделить спецсамолеты для тушения пожаров в ряде муниципальных образований, в частности в Майнском районе», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, за сутки в регионе зарегистрировано четыре техногенных пожара, девять лесных пожаров, 19 случаев загорания травы и 20 случаев загорания мусора.

В минприроды Ульяновской области отмечают, что в связи с установлением пожароопасной погоды специалисты лесничеств проводят патрулирования для предотвращения возникновения лесных пожаров. Также проводятся беседы с гражданами об ограничении их пребывания в лесах.

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