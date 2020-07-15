Шанхай, Китай, , 09:50 — REGNUM В Шанхае выявлено три новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки и ни одного локального, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Все три подтвержденных случая приходятся на граждан Китая, прибывших в город из-за рубежа. Одни человек прибыл из Мексики через международный аэропорт Пудун в Шанхае 11 июля через Японию.

Еще одни случай пришелся на прибывшего гражданина Китая из Сингапура 11 июля. Третий — из США 9 июля. У них всех троих выявлены симптомы во время нахождения их в обсерваторе на карантине.

Все 148 тесных контактов, заболевших находятся под карантином. Всего в Шанхае было выявлено 389 «импортных» случаев и 342 локальных.