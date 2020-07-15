Красногорск, , 09:50 — REGNUM В Московской области за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции ещё 356 пациентов. Об этом 15 июля сообщили в подмосковном оперативном штабе.

По данным штаба, в Московской области ещё 356 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.

Всего с начала распространения вируса в Подмосковье врачи вылечили 42 013 пациентов.