Махачкала, , 10:47 — REGNUM Власти Дагестана рассматривают возможность открытия в регионе в пилотном режиме пяти спортивных залов, чтобы местные атлеты могли готовиться к предстоящим соревнованиям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам очередного заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава Дагестана Владимир Васильев поддержал предложение первого вице-премьера республики Анатолия Карибова о том, чтобы в пилотном режиме дать некоторым спортзалам возможность открыться. Руководитель субъекта отметил, что в Дагестане уже отработан механизм, когда разрешается возобновить деятельность нескольким объектам до перехода к очередному этапу снятия ограничений, и он, по его словам, принес только положительные результаты.

«Наши спортсмены должны участвовать в соревнованиях, для этого им надо готовиться. Давайте посмотрим на наши борцовские, спортивные залы. Введем нормативы, определим пространства, включим механизм, исключающий инфицирование, но дадим им возможность приступить к тренировкам», — сказал Васильев.

Глава республики поручил проработать этот вопрос до следующего заседания регионального оперштаба.

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