Москва, , 09:42 — REGNUM В Москве 11 офисов «Мои документы» участвуют в пилотном проекте по предоставлению двух госуслуг, которые ранее были доступны только в Пенсионном фонде РФ. Об этом сообщается 15 июля на официальном сайте мэрии.

В информации говорится, что граждане смогут получить сведения о трудовой деятельности, которые содержатся в индивидуальном лицевом счете, а также оформить справку об отнесении к предпенсионному возрасту. Эти услуги предоставляются вне зависимости от места регистрации. С собой достаточно иметь только удостоверение личности.

Услуги предоставляют в центрах «Мои документы» в Ясенево, Ново-Переделкино, Митино, Перово, Гольяново и еще шести районах столицы. Их также можно получить в электронном виде на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг.