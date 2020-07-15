Кейптаун, , 09:45 — REGNUM Министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР Гведе Манташе и его жена сдали положительные результаты теста на наличие коронавируса. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на заявление кабинета министров ЮАР.

Супруги соблюдают режим самоизоляции, а министр продолжит работать из дома, говорится в заявлении.

Это третий тест на коронавирус, который сдавал министр Манташе с момента начала пандемии коронавируса.

«Министр поручил всем членам своего министерства также пройти тестирование», — говорится в заявлении.

Напомним, что в ЮАР подтвердили около 287 000 случаев заражения коронавирусом, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, является самым высоким показателем на континенте.