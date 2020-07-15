Москва, , 09:36 — REGNUM Почти 271 тысяча граждан в настоящее время остается под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остаются 270 980 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 23,7 млн, 258 тысяч из которых были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 45% жителей России считают, что в стране произойдёт новый подъём заболеваемости COVID-19, об этом говорится в результатах опроса, проведённого Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.