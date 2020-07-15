Ханты-Мансийск, 15 июля 2020, 09:34 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 251 новый случай заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 76 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 32; Лангепас — 25; Нижневартовск — 25; Нефтеюганск — 21.
Всего с начала пандемии в Югре на 15 июля зарегистрировано 12 993 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 7 530 человек выздоровели, 96 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре на 15 июля составляет 0,99.