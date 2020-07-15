Ульяновск, , 09:31 — REGNUM В Ульяновской области создадут оперативные выездные комиссии по вопросам водоснабжения. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов по итогам заседания штаба по развитию региона, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Проблемы водоснабжения в регионе оказались в числе «горячих» с наступлением аномальной жары, за что были подвергнуты критике руководители муниципальных образований и профильные чиновники. Губернатор отметил, что в соцсетях «зашкаливает количество вопросов по воде», много жалоб поступает в Центр управления регионом.

«Практически во всех муниципальных образованиях есть населенные пункты, где жители испытывают трудности с водоснабжением. Сейчас в период аномально жаркой погоды и, как следствие, большого водоразбора, — нет темы более социально обостренной, чем водоснабжение», — подчеркнул Сергей Морозов.

Власти констатируют, что из-за жары значительно возрос забор воды. По словам премьер-министра Александра Смекалина, «наиболее остро проблемы проявились в Сенгилеевском, Ульяновском, Чердаклинском, Радищевском, Барышском, Инзенском, Карсунском и Николаевском районах». Сложная ситуация с водоснабжением сложилась в рабочем посёлке Ишеевка.

В области создана рабочая группа по вопросам водоснабжения, в муниципальных образованиях формируются комиссии по водоснабжению. Власти отмечают, что проводится мониторинг дебита скважин и родников, устранения порывов, потребления воды, выявления и ликвидации несанкционированных врезок. По информации министерства энергетики, с начала лета в Ульяновской области выявлено 462 незаконные врезки, 216 из них устранено, 154 узаконено, по остальным выдано предписание об устранении или узаконивании.

Ранее в телеграм-канале «Пул № 73» сообщалось, что губернатор Сергей Морозов зачитал на аппаратном совещании жалобы от жителей, которые они оставили в социальных сетях, объявив ситуацию с водоснабжением «предчрезвычайной» и потребовав от правительства региона незамедлительно провести комиссию по ЧС. Также было поручено изыскать средства на ремонт водоводов, направить дополнительную технику для подвоза воды, организовать работу ремонтных бригад. На исправление ситуации глава региона дал чиновникам две недели.