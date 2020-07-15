Пятигорск, Ставропольский край, , 10:50 — REGNUM Четвертая смена северокавказского молодежного форума «Машук» в 2020 году может пройти в очном формате. Темой офлайн-смены, которая предварительно намечена на 1−5 сентября, станет развитие цифрового пространства на Северном Кавказе, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Напомним, из-запандемии коронавируса форум «Машук», который с 2010 года проводится у подножия одноименной горы в городе-курорте Пятигорске, впервые было решено организовать в онлайн-режиме. В таком формате запланировано проведение трех основных смен в период с 10 по 26 августа. Ожидается, что форум объединит 3 тыс. молодых людей со всей страны.

Однако теперь власти Ставрополья рассматривают возможность проведения четвертой смены «Машука — 2020» в традиционном формате. Ее участниками станут форумчане, показавшие наиболее высокие результаты и активность по итогам первых трех смен. Все они пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным медицинским наблюдением.

Отмечается, что окончательное решение о проведении очной смены будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в крае.

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