Сакраменто, США, , 09:34 — REGNUM Американская актриса Ная Ривера, являвшаяся звездой телесериала «Хор», погибла из-за несчастного случая от утопления. Об этом 15 июля сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния), после проведенного вскрытия тела актрисы.

«Результаты вскрытия соответствуют (смерти по причине) утопления, состояние тела соответствует периоду времени, в течение которого она находилась под водой», — говорится в заявлении судмедэксперта.

Также в нем подчеркивается, что в результате вскрытия не было найдено повреждений травматического характера или каких-либо процессов заболевания.

Кроме того, указывается, что на данный момент отсутствуют основания для того, чтобы предполагать, что в смерти актрисы сыграли какую-либо роль алкоголь или наркотические вещества, однако для более точного установления этого будет проведена токсикологическая экспертиза.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, ранее пропавшей во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.

Напомним, 33-летняя актриса Ная Ривера пропала без вести 8 июля в ходе своей прогулки по озеру на лодке. Через несколько часов спасатели обнаружили лодку со спящим в ней сыном актрисы, с надетым на него спасательным жилетом. Как рассказал ребенок, его мать прыгнула в воду и не вернулась назад.