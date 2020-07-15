Тамбов, , 09:28 — REGNUM 41 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 15 июля.

«41 новый случай сегодня. Из них: 16 мужчин, 21 женщина, 4 детей (девочка 17 лет, мальчики 5,6,15 лет). Возраст взрослых от 25 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5361 человек, из них 4186 выздоровели. 30 пациентов с подтверждённым заражением скончались. На 15 июля в больницах региона с диагнозом «пневмония» находятся 217 человек.