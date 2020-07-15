Челябинск, , 09:24 — REGNUM В Челябинске пожар на складе с пиломатериалами привёл к сильному задымлению. На него жаловались местные жители.

Особенно проблема обеспокоила жителей Курчатовского района. также граждане сообщали о химическом запахе.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе произошёл вечером 14 июля. Его локализовали на площади 1500 кв. метров. Из помещения пожарные эвакуировали 60 газовых баллонов.

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