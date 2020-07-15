Москва, , 09:22 — REGNUM Начался четвертый этап проекта «Бизнес-уик-енд» — «Акселератор». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее в рамках проекта для начинающих бизнесменов проходили вводные тренинги, тренинги по выбору ниши и обучающий курс «Преакселератор».

"В предыдущие годы для участия в «Акселераторе» достаточно было пройти однодневные вводные тренинги, в этот раз после них предусмотрены два дополнительных этапа. Принять участие в итоговом смогут только те, кто прошел все предшествующие ступени», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, нововведения этого года позволили выделить участников, которые по-настоящему заинтересованы своим бизнесом и готовы развивать его. В последнем этапе примут участие примерно 400 человек, которые официально зарегистрировались как субъект малого или среднего предпринимательства, или самозанятые.

В «Акселераторе» участников ждут встречи с менторами, работа над реализацией проекта, конвейер проектов, мастер-классы от опытных предпринимателей. Заключительный этап проекта продлится до 26 августа.