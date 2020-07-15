Пермь, , 09:21 — REGNUM В городе Александровск Пермского края по факту утечки газа, вызвавшей возгорания в жилых домах, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в ночь на 12 июля в посёлке Яйва в распределительной сети низкого давления произошло повышение давления бытового газа, была обнаружена утечка газа. В пяти квартирах разных домов произошли возгорания, вызванные включением жильцами газовых плит. Возникла реальная угроза для населения. Во избежание ЧС подачу газа в сеть прекратили.

По предварительной информации, причиной подачи газа под высоким давлением в распределительную газовую сеть стало нарушение работы регулятора давления, при этом не сработал предохранительный механизм, который должен был прекратить подачу газа в жилые дома.

Пострадавших людей в результате возгораний нет. Без газоснабжения в течение суток оставались 76 «коммунальных» и 16 частных домов.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).