Тбилиси, , 09:18 — REGNUM В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1 тысячу. Об этом 15 июля сообщили на специализированном сайте Stopcov.ge.

По официальным данным, за последние сутки тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат в четырех случаях. Всего их в стране зафиксировано 1003. За эти же сутки 13 человек, болевших COVID-19, были выписаны из медучреждений. Теперь их 873, или 87% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещены 5640 человек, в стационаре — 244.

Стоит отметить, что в Грузии в течение месяца в сутки выявляют менее десяти случаев заражения коронавирусом.

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