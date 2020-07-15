Уфа, , 09:17 — REGNUM Случаи отказа замещающих родителей от взятых под опеку детей участились в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Государственного собрания — Курултая республики.

По словам председателя Госсобрания региона Константина Толкачева, в каждом конкретном случае причины всегда индивидуальны. В некоторых случаях опекун не выполняет своих обязанностей, а иногда он не может найти общий язык с ребенком. При этом результат всегда один — ребенок вновь остается сиротой, получая при этом глубокую психологическую травму. Подобных случаев быть не должно.

Отмечается, что парламент республики принял закон, который направлен на профилактику отказов от приемных детей. Согласно документу, полномочия по подготовке замещающих родителей, которые ранее были возложены на муниципальные образования, передаются министерству семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

По словам Толкачева, министерство имеет больше возможностей и обладает более высокими компетенциями. Это даст возможность вести подготовку кандидатов в приемные родители на более высоком уровне. Кроме этого, более тщательно будет проходить отбор кандидатов, а работа с замещающими семьями будет осуществляться более системно, что позволит вести контроль за судьбами детей.

Отмечается, что в настоящее время в Башкирии порядка 12 тысяч детей-сирот. В том числе 11 тысяч детей воспитываются в замещающих семьях.

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