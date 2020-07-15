Москва, , 09:10 — REGNUM К концу года на столичные маршруты выйдет более 400 новых автобусов особо большой вместимости. Об этом 15 июля сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В информации говорится, что новые единицы общественного транспорта можно назвать автобусами с «гармошкой» из-за особенного типа соединительного узла. Они будут перевозить пассажиров на востоке, юге и юго-западе столицы.

О новых автобусах рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, московский транспортный парк регулярно обновляется. 15 июля в парк ГУП «Мосгортранс» поступило 35 автобусов особо большой вместимости.

«Такие автобусы удобны, просторны и отвечают самым современным требованиям», — отметил Ликсутов.

Он также подчеркнул, что каждый новый автобус большой вместимости рассчитан минимум на 140 человек. Транспортное средство оснащено креплениями для инвалидных кресел, системами видеонаблюдения и климат-контроля, USB-розетками.