Новосибирск, , 09:07 — REGNUM По состоянию на утро 15 июля в Новосибирской области коронавирус выявлен у 7608 человек, в том числе у 446 детей.

Как сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе, за последние сутки в регионе подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 5557 пациентов (+190 за сутки).

За сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 55-летний, 61-летний и 74-летний мужчины, а также 53-летняя женщина. За весь период в регионе скончались 152 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля в Новосибирской области коронавирус был выявлен у 7505 человек.

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