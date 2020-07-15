Пекин, , 09:05 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено десять новых подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 15 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также уточняется, что в данное число входит шесть активных случаев заражения и ещё четыре носителя коронавируса без симптомов.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусной инфекцией теперь стало составлять 83 611.

Кроме этого, указывается что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране за последние 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 4634 пациента при 78 693 вылечившихся от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 41 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.