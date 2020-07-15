Анадырь, , 09:13 — REGNUM В медучреждения Чукотки в 2020 году приедут 24 специалиста по программе «Арктический доктор» и ещё восемь человек по программе «Арктический фельдшер».

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При этом 11 медиков и два фельдшера уже прибыли на Чукотку, остальных ожидают до конца года, пишет ИА «Чукотка».

Специалисты из других регионов страны заключают договоры с больницей и департаментом здравоохранения Чукотки, по которым должны проработать в округе пять лет.

По программе «Арктический доктор» врачи получают «подъёмные» в 2 млн рублей, фельдшеры — по 1 млн рублей.

В основном приедут терапевты. Уже в окружную больницу трудоустроили детского стоматолога, заведующего отделением — врача-педиатра, рентгенолога и ревматолога.

До конца года в Анадырь прибудут офтальмолог, врач УЗИ, участковый терапевт и дерматовенеролог, а в Угольные Копи — невролог.

В Билибинскую районную больницу поступили врач-онколог, врач УЗИ, участковый психиатр. Ожидают невролога, неонатолога, врача функциональной диагностики, эндоскописта, анестезиолога-реаниматолога, рентгенолога и стоматолога-ортопеда.

В селе Лаврентия кроме терапевта ждут ещё психиатра, фтизиатра и акушера-гинеколога. В отдалённые сёла Илирней и Нутэпэльмен должны приехать специалисты ФАПов.

Что касается специалистов по программе «Арктический фельдшер», то их ждут в городах Билибино и Певеке, в селе Илирней. Ещё два молодых фельдшера уже приехали в Провидения.

Медики приезжают в Чукотский автономный округ со всей России. Самому молодому специалисту — 30 лет, самому старшему — 65 лет. Медучреждения предоставляют новым работникам жильё в общежитии.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Арктический доктор» стала аналогом «Земского доктора». На Чукотке реализуется с 2018 года. В 2019 году в округ приехали работать 16 врачей и четыре фельдшера. В этом году объём федеральной поддержки программы значительно увеличен, что позволило повысить «подъёмные» в два раза.