Северо-Енисейский район, Красноярский край, , 09:03 — REGNUM В посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края завершил работу военно-полевой госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), развёрнутый для ликвидации вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

Лечение больных в госпитале, развёрнутом по поручению президента России Владимира Путина, проходило совместно со специалистами медицинской службы ЦВО и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«На территории мобильного госпиталя было вылечено 240 больных. В настоящее время приступили к свёртыванию мобильного госпиталя для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации», — приводятся в сообщении военного ведомства слова начальника госпиталя майора медицинской службы Евгения Захарченко.

Отмечается, что совместная работа военных медиков и специалистов (врачей и медицинских сестёр) Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА «позволила полностью ликвидировать вспышку COVID-19 на предприятии».

Как сообщало ИА REGNUM, после того как в мае на севере Красноярского края было выявлено более 1300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, военнослужащие ЦВО установили в Еруде мобильный госпиталь, для работы в котором были привлечены более 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также более 70 сотрудников ФМБА. Вблизи вахтового посёлка военные дополнительно развернули временный полевой обсервационный лагерь на 1000 мест.

30 июня губернатор Красноярского края Александр Усс провёл рабочее совещание, на котором было объявлено о ликвидации очага коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе.

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