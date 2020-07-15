Челябинск, , 09:01 — REGNUM В Челябинске потушен крупный пожар в ангаре на улице Кожзаводской. Борьба с огнём окончилась ночью 15 июля, сообщает региональное управление МЧС.

Металлический ангар загорелся вечером 14 июля. Площадь пожара достигла 1500 кв. метров. На этом периметре он был локализован. На борьбу с ЧП были брошены 14 единиц техники и порядка 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные вытащили из него 60 баллонов с газом. Тем самым удалось предотвратить взрыв.

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