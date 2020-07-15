Париж, , 08:58 — REGNUM Президента Франции Эммануэля Макрона окружила группа людей, когда он гулял со своей супругой в саду Тюильри в Париже вечером 14 июля 2020 года, сообщает Le Figaro.

Группа людей, некоторые из которых выдавали себя за сторонников движения «желтые жилеты», встретили президента свистом и лозунгами «Макрона в отставку».

Толпа также допрашивала президента о назначении нового министра внутренних дел страны Джеральда Дарманина.

«Вы поместили в правительство министра внутренних дел, предположительно насильника», — обвинил главу государства один из прохожих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Франции выделят дополнительно 100 млрд евро для восстановления экономики страны.

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