Бразилиа, , 08:57 — REGNUM За последние сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 41 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает бразильский минздрав.

По данным министерства, за истекшие 24 часа в стране было выявлено 41 857 новых заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 1 926 824.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 1 300 пациентов и в результате суммарное количество летальных исходов возросло до 74 133.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране 1 209 208 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые испытания вакцины против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, успешно завершились на людях.