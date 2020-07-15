Москва, , 08:55 — REGNUM В Москве 15 июля ожидается облачная погода и дождь, сообщает центр «Фобос».

"Характер метеоусловий будет определяться циклоном, насыщенным «полчищами» дождевых туч, что, не позволит столбикам термометров дотянуться до своей климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают облачную погоду с дождём. Температура воздуха в Москве поднимется до 21 градуса, в Московской области — до 23 градусов. Ветер будет порывистым, его скорость составит от 4 до 9 м/с.