Москва, , 09:18 — REGNUM Коворкинг-центры для некоммерческих организаций (НКО) в Москве возобновили работу в привычном режиме. Об этом сообщила 15 июля заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Центры оказывают информационное и правовое содействие НКО. В частности, в них некоммерческие организации могут получить информационную и техническую помощь в проведении мероприятий, заказать услуги типографии или записаться на индивидуальную консультацию.

«В коворкингах есть все для проведения мероприятий и комфортной работы НКО: современное оборудование, просторные выставочные и концертные залы, рабочие пространства. Воспользоваться помещениями может любая организация, даже из двух-трех человек», — сказала Сергунина.

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