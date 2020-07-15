Массачусетс, США, , 08:47 — REGNUM Первые испытания вакцины против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, успешно завершились на людях — она смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев. Результаты испытаний учёные опубликовали 14 июля в журнале New England Journal of Medicine.

В публикации говорится, что некоторые антитела были выработаны у добровольцев после введения одной дозы вакцины. Спустя месяц учёные ввели вторую дозу, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.

На следующем этапе компания Moderna планирует провести более масштабное исследование вакцины. Предполагается, что он начнётся 27 июля и охватит 30 тыс. человек в 87 населённых пунктах.

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