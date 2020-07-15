Уфа, , 08:49 — REGNUM Дату открытия детских санаториев и пришкольных лагерей перенесли в Башкирии. Соответствующий указ, подписанный главой республики Радием Хабировым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В соответствии с документом, открытие данных учреждений переносится с 15 июля на 29 июля текущего года.

Кроме этого, министерству здравоохранения Башкирии поручено информировать граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, проводя брифинги по вторникам в 15:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 14 июля в Башкирии выявлено 6 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом справились с вирусом 4 170 человек, а 20 пациентов с COVID-19 умерли.

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