Владивосток, , 08:50 — REGNUM В Приморье за истекшие сутки подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 123 пациента, один человек скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба за каждую жизнь — все новости

Специалисты отметили, что в регионе растёт количество тяжёлых больных — население расслабилось и не соблюдает санитарные меры.

На лечении остаются более 1,1 тыс. пациентов, тяжёлых из них — 55, в том числе 22 человека находятся на аппаратах ИВЛ.

На 15 июля в крае зарегистрировано 5236 носителей коронавируса, умерли — 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в Приморье продлили до 31 июля включительно.