Исламабад, , 08:46 — REGNUM Общее количество выявленных в Пакистане подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 979 и превысило 253 тыс. Об этом 15 июля сообщает минздрав страны.

По информации пакистанского министерства, в настоящее время в стране общее число заразившихся SARS-CoV-2 составляет 253 604.

Кроме этого, сообщается, что за последние 24 часа в Пакистане от COVID-19 скончались 50 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 5 320.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 излечились свыше 170 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Израиля было выявлено 2112 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.