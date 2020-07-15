Тбилиси, , 08:51 — REGNUM В грузинском поселке Шекветили Озургетского муниципалитета в Гурии с 15 июля открыт для посещения новый дендрологический парк, принадлежащий крупнейшему в Грузии бизнесмену и лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Озургети.

«Ежедневно, кроме понедельника и пятницы, дендрологический парк ждет гостей. Конечно же, как уже говорилось ранее, вход в парк бесплатный», — рассказала пресс-служба.

Сообщается, что основной достопримечательностью в парке является 150 уникальных деревьев, привезенных с разных частей страны и из-за границы. Там также создана бамбуковая роща, лужайки с оленями и большой пруд.

Стоит отметить, что это второй парк, созданный на деньги Иванишвили. В 2019 году дендрологический парк открыли для посетителей между поселком Уреки и Озургети.