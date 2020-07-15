Владикавказ, , 08:31 — REGNUM В Северной Осетии объявлен конкурс на лучший эскиз памятника медицинским работникам, принявшим на себя основной удар в борьбе с коронавирусом. Его объявил республиканский комитет по архитектуре и градостроительству. Участником конкурса могут стать специалисты в этой области, дизайнеры, студенты.

«К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, архитекторы, художники и дизайнеры, студенты архитектурных и художественных вузов», — говорится в объявлении о творческом состязании, опубликованном на официальной странице в комитета в Instagram.

Победитель конкурса получит денежную премию в размере 50 тыс. рублей. Участникам, занявшим второе и третье места, выплатят 30 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

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