Самара, , 08:36 — REGNUM Фитнес-центры, музеи, бассейны и зоопарки возобновляют работу в Самарской области. Соответствующее постановление 14 июля подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.

Отмечается, что организациям разрешено открыть свои двери для посетителей при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Кроме этого, начать работу могут частные бани. Причем бассейнам, фитнес-клубам и частным баням разрешили работу при условии их заполнения не более чем на 20% от их одновременной пропускной способности. А зоопарк в Самаре и музеи смогут работать только по предварительной записи либо проводить экскурсии для посетителей в группах до пяти человек.

Кроме этого, разрешается проводить профессиональные соревнования при условии участия зрителей не более десяти процентов от вместимости объекта. Всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования также можно будет проводить на территории региона.

Сообщается, что данное постановление вступает в силу с 15 июля 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе возобновили работу библиотеки.

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