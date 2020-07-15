Ставрополь, , 08:33 — REGNUM Три человека, заразившиеся коронавирусом, умерли на Ставрополье 14 июля. Общее количество жертв COVID-19 в регионе на утро 15 июля достигло 123, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

За минувшие сутки на Ставрополье выявлен 91 случай заражения коронавирусом, а всего с начала пандемии — 6394. Число выздоровевших за день увеличилось на 52. Всего в крае вылечились 4159 человек с COVID-19, или 65% от общего числа носителей инфекции.

К настоящему времени на Ставрополье проведено почти 237 тыс. тестов на COVID-19. В крае развернуто 2803 койки для лечения пациентов с коронавирусом — этот показатель остается неизменным с 3 июня.