Махачкала, , 08:32 — REGNUM Республика Дагестан полностью перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Ослабление мер стало возможным благодаря значительному улучшению эпидемиологической ситуации на территории субъекта, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Возобновить свою деятельность в Дагестане смогут кафе и рестораны с открытыми верандами, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 кв. м, некоторые образовательные организации, а также мечети и храмы. Отмечается, что все эти объекты будут работать только при строгом соблюдении предписаний Роспотребнадзора.

Напомним, к первому этапу снятия ограничений Дагестан перешел с 15 июня. В республике, в частности, открылись парки и скверы, возобновили деятельность некоторые предприятия сферы услуг, в пилотном режиме заработал ряд летних кафе. Жителям разрешили заниматься спортом на улице и открытых спортобъектах.

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