Сакраменто, США, , 08:21 — REGNUM Обвинение в отслеживании действий пользователей различных приложений выдвинула юридическая компания Boies Schiller Flexner против корпорации Alphabet Inc., являющейся материнской по отношению к компании Google 14 июля сообщает Reuters.

Отмечается, что Boies Schiller Flexner защищает права нескольких истцов. В заявлении говорится, что Google получает информацию об использовании приложений и персональные данные даже после отключения в настройках соответствующей функции. Сумма иска и требования к корпорации не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля власти американского штата Калифорния инициировали антимонопольное расследование в отношении компании Google.

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