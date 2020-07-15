Токио, , 08:20 — REGNUM На военной базе США «Кэмп-Хансэн» в южной префектуре Окинава в Японии зафиксировано ещё 36 военнослужащих, инфицированных новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом 15 июля сообщает агентство Kyodo.

С учётом случаев заражения, выявленных ранее, общее количество инфицированных коронавирусом среди дислоцированных в Японии военнослужащих США достигло 136.

Напомним, что на базах США «Футэмма» и «Кэмп-Хансэн» с 11 июля из-за вспышки заражений был введён карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабы вспышки коронавирусной инфекции на американской базе «Футэмма» в Японии разрастаются. По данным на 13 июля, к выявленным на этой базе ранее добавились еще 32 случая заражения военнослужащих SARS-CoV-2. Всего за период с 7 по 11 июля на базах США на Окинаве был зафиксирован 61 случай заражения.

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