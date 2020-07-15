Уральск, Казахстан, 15 июля 2020, 08:18 — REGNUM Два дома сгорели в селе Коловертное Акжайыкского района Западно-Казахстанской области из-за степного пожара, сообщили в пресс-службе регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.
Трава в Акжайыкском районе загорелась в результате разряда молнии 13 июля. К тушению пожара подключился вертолет Ми-884. Ситуация ухудшается из-за погодных условий: в регионе наблюдается жара 40 градусов и сильный ветер.
Пожар уничтожил два дома и четыре хозяйственные постройки. Спасатели эвакуировали 42 человека, 15 голов крупного рогатого скота и 25 — мелкого рогатого скота. По периметру пожара проводится опашка.
Напомним, 13−15 июля на территории Западно-Казахстанской области обнаружено несколько природных пожаров.
Читайте также: К тушению лесного пожара в Казахстане подключили 500 человек