Владикавказ, , 08:15 — REGNUM В Северной Осетии в период пандемии коронавируса получила возможность посещать детский сад почти тысяча дошкольников. Их принимают в дежурных группах, работа которых организована министерством образования и науки региона.

Всего таких групп 66. Они работают в 45 детских садах, 20 из которых находятся в городе Владикавказе, еще 25 — в Моздокском районе, сообщили 15 июля в ведомстве. Не все эти учреждения муниципальные, есть среди них и девять частных.

Как отметила специалист минобрнауки Зарина Зангиева, для открытия дошкольных учреждений необходимо выполнять строгие рекомендации управления Роспотребнадзора. Одна из основных — наполняемость в группах не должна превышать норматив, вторая связана с соблюдением санитарных норм, в том числе проведением регулярной дезинфекции и кварцевания.