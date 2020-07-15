Чита, , 08:10 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 15 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 3802 человека (35 за последние сутки).

Из них — 2887 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новых летальных случаев нет, с начала года произошло 46 смертей носителей SARS-CoV-2.

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