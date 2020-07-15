Пермь, , 08:03 — REGNUM В Пермском крае почти 9 тысяч доноров крови получили повышенные выплаты. Общий объём компенсации составил 8,2 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Напомним, в апреле в регионе утвердили повышенный размер выплат за донорство крови. Мера была направлена на ликвидацию дефицита компонентов крови, который возник во время коронавирусного режима, и действовала в течение трех месяцев.

Размер единовременной выплаты был увеличен два раза: с 674 рублей до 1,5 тысяч рублей.

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