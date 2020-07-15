Кемерово, , 07:59 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 2602.

Носители выявлены в таких городах, как Новокузнецк (16 случаев), Междуреченск (6), Кемерово (5), Киселёвск (5) и так далее.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 68 пациентов. Таким образом, к настоящему времени излечились от COVID-19 1290 человек. Под медицинским наблюдением в регионе остаются 1297 пациентов.

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7035 человек», — отметили в штабе.

Добавим, что накануне стало известно о 15-м летальном случаев среди пациентов с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, скончалась пациентка 1941 года, у которой на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии.

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