Гай, Оренбургская область, , 07:55 — REGNUM В Гайском детском доме-интернате Оренбургской области выявлен очаг заражения коронавирусом. Случаи есть и среди сотрудников, и среди воспитанников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Интернат является социальным учреждением закрытого типа, следовательно, источником заражения мог стать кто-то из работников. В настоящее время определён круг контактов, взяты анализы на SARS-CoV-2. Те, у кого положительный результат теста, изолированы.

По данным минздрава, госпитализированные отсутствуют. Медпомощь оказывается в условиях социального учреждения.

Добавим, коечная мощность Гайского детского дома-интерната для умственно отсталых детей составляет 345 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На оренбургских рынках ввели утренний фильтр