Пермь, , 07:33 — REGNUM В центре Перми установлен большой баннер, который посвящен присвоению почетного звания «Город трудовой доблести». Огромное полотно разместили на фасаде ЦУМа, сообщает пресс-служба мэрии.

Высокое звание Перми присвоено в начале июля. В честь этого события 3 июля был запущен праздничный салют.

В столице Прикамья установят стелу с изображением герба города и текстом Указа президента РФ о присвоении звания «Город трудовой долести», будет создан «Маршрут трудовой доблести» и заложена плита на Аллее Доблести и Славы на эспланаде.

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