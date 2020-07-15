Хараре, , 07:21 — REGNUM Власти Зимбабве приостановили отмену ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Синьхуа со ссылкой на зимбабвийское министерство информации.

В связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа, в стране решили ужесточить ограничения, в первую очередь в районах, где зафиксированы новые очаги распространения инфекции. Также был отложен план по возобновлению работы учебных учреждений, которое должно был начаться 28 июля.

Отмечается, что к 15 июля в Зимбабве подтвердили 1064 случая заражения коронавирусом нового типа. Вылечиться уже смогли 343 пациента, еще 20 с болезнью не справились и скончались.

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