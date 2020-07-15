Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Новый документ, регулирующий порядок прибывания нелегальных мигрантов в США, намерен подписать американский президент Дональд Трамп. Об этом он завил 14 июля на пресс-конференции.

По его словам, это произойдет в «ближайшем будущем». Американский лидер отметил, что документ подразумевает введение программы, защищающей от депортации около 700−800 тысяч нелегальных иммигрантов. При этом Трамп не стал раскрывать детали новой программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подписать указ об иммиграции, который включает программу по защите детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

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