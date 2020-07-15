Благовещенск, , 07:21 — REGNUM Генеральный консул посольства Узбекистана в РФ выехал в Амурскую область для того, чтобы разобраться в конфликте с участием рабочих, прибывших из Узбекистана, и защитить права соотечественников на стройке Амурского газоперерабатывающего завода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в посольстве.

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Посольство взяло на контроль ситуацию с массовыми беспорядками с участием строителей-мигрантов в офисе подрядной компании «Renaissance Heavy Industries». Отмечается, что посольство работает в контакте с МВД и другими органами, проводящими проверку по инциденту на стройке ГПЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе. Как выяснилось, жители Узбекистана, работающие на строительстве Амурского ГПЗ, предъявили претензии работодателю по вопросу возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.

Прокуратура Амурской области после бунта на стройплощадке газоперерабатывающего завода проводит проверки по факту массовых беспорядков и соблюдения прав трудящихся. В деятельности подрядной организации «Ренейсанс Хэви Индастрис» выявлен ряд нарушений.