Оренбург, , 07:20 — REGNUM На рынках Оренбурга с 15 июля начинает действовать утренний фильтр. Работников и арендаторов с признаками заболевания не будут допускать к работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Как отметил главврач горбольницы № 2 Дмитрий Нефедов, главная задача утреннего фильтра — выявлять заболевших. Людей с повышенной температурой и другими симптомами заболевания не допустят к работе, они будут обязаны пройти обследование.

Заместитель главы Оренбурга по социальной политике Елена Иванова подчеркнула, что закрывать рынки не планируется, но входной фильтр будет усилен.

Чиновники считают, что введенная мера позволит предотвратить распространение коронавируса и оперативно выявлять новые случаи заражения.

«Не хотелось бы повтора негативного опыта орского рынка «Авангард» в Оренбурге. Мы решили принять превентивные меры, будут утренние входные фильтры, наши медицинские сотрудники готовы организовать и тестирование», — сказала Елена Иванова.

Напомним, в начале июля в Орске закрыли на карантин рынок «Авангард». Причиной стала вспышка заболевания.

Добавим, с начала пандемии (на 14 июля) в Оренбургской области выявлено 5018 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 3642 пациента. Скончались 30 пациентов.

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