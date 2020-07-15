Гонконг, Китай, , 07:12 — REGNUM Китай отчитался о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1569 подтвержденных случаев инфекции, из которых восемь оказались смертельными. Выздоровели 1229 пациентов. В САР Макао выявлено 46 случаев и 45 выздоровевших, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

На Тайване выявлен 451 случай, из которых 440 человек выздоровели и еще семеро скончались. На материковой части Китая подтверждено в общей сложности 83 611 случаев, из которых 4634 оказались смертельными. Выздоровели 78 693 человека.